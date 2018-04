L'avocat de Trump en cour, une vedette de Fox News dans l'embarras

L'avocat personnel de Donald Trump au banc des accusés, une ex-maîtresse présumée du président américain dans la salle et son commentateur télévisé préféré mêlé au scandale : le tribunal fédéral de Manhattan a été le théâtre d'une extraordinaire audience lundi, reflétant les déboires juridiques à hauts risques pour le président.

Catherine Triomphe Agence France-Presse New York

> Réagissez sur le blogue de Richard Hétu

Cette audience, une semaine exactement après les perquisitions spectaculaires au domicile et bureau new-yorkais de l'avocat personnel du président Michael Cohen, s'est déroulée dans une salle pleine à craquer, devant plus d'une centaine de journalistes et l'actrice de films porno Stormy Daniels.

De son vrai nom Stephanie Clifford, celle qui affirme avoir eu une brève liaison avec Trump à partir de 2006 a fait sensation à son arrivée, en tailleur violet et sandales noires, prenant place au fond de la salle, aux côtés de son avocat.

Michael Cohen a reconnu publiquement lui avoir versé 130 000 dollars quelques jours avant l'élection présidentielle de novembre 2016 pour acheter son silence. Trump assure ne pas avoir connaissance de cette transaction et nie toute relation avec Stormy Daniels.