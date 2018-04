Devant les leaders baltes, Trump vante sa fermeté face à la Russie

«Personne n'a probablement été aussi ferme face à la Russie que Donald Trump», a lancé le président américain lors d'un déjeuner avec la présidente lituanienne Dalia Grybauskaite et ses homologues estonienne Kersti Kaljulaid et letton Raimonds Vejonis.

Martelant sa conviction qu'avoir de bonnes relations avec Moscou serait «une bonne chose», il n'a pas abordé directement la question sensible d'une éventuelle rencontre prochaine avec l'homme fort du Kremlin à Washington.

Ce possible face-à-face, évoqué lors d'un échange téléphonique entre les deux hommes le 20 mars, intervient dans un contexte de grandes tensions liées à l'affaire Skripal.

La dernière visite de M. Poutine à la Maison-Blanche remonte à 2005, sous George W. Bush.

Les trois pays baltes, dont la population combinée se chiffre à six millions de personnes, ont passé cinq décennies sous occupation soviétique, jusqu'en 1991, avant de rejoindre l'OTAN et l'UE en 2004.

Selon un haut responsable lituanien, les dirigeants entendent demander aux États-Unis de leur envoyer plus fréquemment les batteries de missiles antimissiles Patriot pour des exercices militaires.

«J'espère que les États-Unis et les autres alliés comprennent que l'espace aérien des pays baltes doit être mieux protégé et défendu», a dit Mme Grybauskaite à la radio publique LRT, à la veille de la visite.

«Il est important que [les troupes américaines] se trouvent en rotation permanente dans tous les pays baltes», a-t-elle ajouté.

L'année dernière, l'OTAN a déployé quatre bataillons multinationaux en Pologne et dans les trois pays baltes en guise de déclencheur d'alerte contre un éventuel aventurisme russe, alors que l'armée américaine a envoyé des Patriot en Lituanie dans le cadre d'exercices.

Venu en juillet en Estonie, le vice-président américain Mike Pence a évoque la possibilité d'y déployer les Patriot.