Trouble «d'affluenza» : le jeune homme sort de prison

Associated Press Fort Worth

Ethan Couch, âgé de 20 ans, a été libéré de la prison du comté de Tarrant, près de Dallas, lundi matin, selon le porte-parole du shérif du comté, David McClelland, qui n'a pas fourni d'autres détails. Difficile de savoir pour l'instant où s'est rendu M. Couch.

Le groupe Mothers Against Drunk Driving (Les mères contre l'alcool au volant) a qualifié son court séjour en prison «d'injustice pour les victimes et leurs familles qui doivent affronter une peine de prison à vie en raison de la décision d'une personne qui a choisi de boire et de conduire».

Ethan Couch, qui avait 16 ans lors de l'accident en 2013, avait dans son sang l'équivalent de trois fois la limite d'alcool permise. Il avait alors été accusé d'homicide involontaire.

Un psychologue au procès avait expliqué ce comportement par la richesse de sa famille, qualifiant ce trouble «d'affluenza».

Un tribunal de la jeunesse l'avait condamné à 10 mois de probation, qui a été révoquée en 2016, lorsqu'il a participé à une fête où de l'alcool était servi. Il s'était ensuite enfui au Mexique avec sa mère pour éviter d'être puni.

Les avocats de M. Couch, Scott Brown et Reagan Wynn, ont diffusé un communiqué lundi pour rappeler que leur client était désolé d'avoir posé ces gestes.

«Depuis le début, Ethan a admis son comportement, a admis sa responsabilité pour ses actions et a éprouvé de réels remords pour les conséquences terribles de ses actes», ont-ils déclaré, ajoutant qu'il sera soumis à des conditions pendant les six prochaines années.

M. Couch doit notamment porter un dispositif de repérage, respecter un couvre-feu et se soumettre à des tests de dépistage de drogue. Le jeune homme, qui aura 21 ans la semaine prochaine, ne peut pas boire d'alcool pendant sa probation.

Ethan Couch avait perdu le contrôle du véhicule de ses parents en 2013 après avoir consommé de la bière que ses amis et lui avaient volée dans un Wal-Mart. Il a percuté un groupe de personnes qui aidaient un conducteur immobilisé au bord de la route. Selon les autorités, il roulait à plus de 110 kilomètres/heure dans une zone d'environ 60 kilomètres/heure.