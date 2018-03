Texas: nouvelle explosion, «pas de lien apparent avec le terrorisme»

Associated Press AUSTIN, Texas

L'explosion s'est produite un peu après minuit et l'employé ne semble pas avoir été blessé gravement.

Les forces de l'ordre américaines croient que cette explosion est reliée à celles qui se sont produites dans la ville d'Austin, où au moins quatre bombes ont explosé au cours des dernières semaines, faisant deux morts et quatre blessés.

La Maison-Blanche a affirmé mardi qu'il n'existait pas de «lien apparent» avec le terrorisme dans les explosions aux colis piégés.

«Nous suivons la situation de près. Nous sommes déterminés à traîner les auteurs de ces actes odieux en justice», a souligné Sarah Sanders, porte-parole de Donald Trump. «Il n'y a pas de lien apparent avec le terrorisme à ce stade», a-t-elle ajouté.

Une porte-parole de la police fédérale américaine, le FBI, a dit qu'il serait «stupide» de penser que cette explosion n'a pas de liens avec celles d'Austin.

La ville de Schertz se trouve à une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Austin.

Quelques heures plus tard, une escouade spécialisée de la police s'est rendue à un autre entrepôt de FedEx, cette fois à Austin, en raison d'un colis suspect. On ne dispose pas de plus de détails concernant cet incident.

La plus récente explosion, dimanche soir, a fait deux blessés graves. La bombe avait été placée le long du trottoir et a explosé quand une des deux victimes a marché sur un fil-piège. Les trois explosions précédentes impliquaient des colis laissés sur le perron de victimes qui semblent avoir été choisies au hasard.

L'utilisation d'un fil-piège témoigne d'une sophistication plus élevée, a dit la police, et rehausse d'un cran la peur qui balaie la ville.

La police semble plongée en pleine noirceur. Elle a demandé à l'auteur des attentats de communiquer avec elle pour lui faire part de ses revendications. Une récompense de 115 000 $ US est maintenant offerte pour faire avancer l'enquête.

- Avec l'Agence France-Presse