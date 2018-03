D'autres inondations à prévoir dans le Nord-Est américain

Les régions côtières entre les États du Maryland et du Maine demeurent en mode alerte d'inondations, alors que le puissant nordet semble prendre la direction du large.

Associated Press BOSTON

La tempête a provoqué l'inondation de routes, le déracinement d'arbres et a endommagé le réseau électrique plongeant plus de deux millions d'abonnés résidentiels et commerciaux dans le noir.

Les habitants de l'est du Massachusetts s'attendent à de nouvelles montées des eaux ce samedi, particulièrement avec la marée haute prévue autour de midi. Des dizaines de personnes ont dû être évacuées durant la nuit en raison des inondations dans le secteur côtier de Quincy. Les policiers et la Garde nationale ont été déployés.

Au Connecticut, la police d'État a annoncé qu'un homme de 25 ans a perdu la vie durant la tempête, vendredi, lorsqu'un arbre s'est abattu sur sa voiture sur l'autoroute Merritt Parkway à Stamford. Ce qui porte le bilan à six victimes dans le nord-est des États-Unis.

Selon le service météorologique des États-Unis, des rafales de vent pouvant dépasser les 60 kilomètres par heure sont prévues sur les régions côtières samedi. Des vents beaucoup plus faibles que les puissantes bourrasques de puissance d'ouragan qui ont causé des dégâts vendredi.

