Virulente attaque de Trump contre son procureur général

«Cela va être sans fin, il n'a pas le pouvoir d'engager des poursuites», se désole le locataire de la Maison-Blanche, qui décerne régulièrement - et publiquement - les bons et les mauvais points aux membres de sa propre administration.

Ancien sénateur de l'Alabama, le très conservateur Jeff Sessions, qui fut un infatigable soutien de Donald Trump durant toute la campagne présidentielle, est régulièrement le cible des piques acerbes de ce dernier.

Le président reproche en particulier à Jeff Sessions de s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, le privant de facto d'un allié dans une affaire qui empoisonne sa présidence.

Dans un bref communiqué, le procureur général a vivement réagi, soulignant, sans mentionner directement le tweet présidentiel, que tant qu'il sera en poste, il continuera à accomplir son devoir «avec honneur et intégrité».

«Ce département continuera à faire son travail de façon juste et impartiale dans le respect de la loi et de la constitution», a-t-il ajouté dans cet étonnant échange, par tweets et communiqués interposés, entre les deux hommes septuagénaires.