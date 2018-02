Trump vante l'effet dissuasif d'enseignants armés dans les écoles

Dans une rafale matinale de tweets, M. Trump a défendu cette mesure très controversée et catégoriquement rejetée par nombre d'élus du Congrès, démocrates comme républicains.

«Une école «sans armes» attire les méchants», a-t-il lâché, évoquant un peu plus tard, sans entrer dans les détails, de possibles «bonus» pour ceux qui porteraient une arme en salle de classe.

L'équation est délicate pour le président septuagénaire qui doit composer avec une forte mobilisation des élèves à travers les États-Unis, déterminés à donner de la voix après ce nouveau drame en Floride qui a fait 17 morts et à ne plus se contenter des mines contrites et «pensées et prières» des élus des deux bords.