Caroline du Sud: au moins deux morts dans un accident de train

Au moins deux personnes sont mortes et 70 ont été blessées dimanche dans une collision entre deux trains, l'un transportant 147 personnes et l'autre des marchandises, dans l'État américain de Caroline du Sud (sud-est), a annoncé la police locale.

Le train de passagers, qui allait de New York à Miami, a percuté un train de fret et a déraillé à Cayce, près de Columbia, la capitale de la Caroline du Sud, dimanche à 2h30 heure locale, a déclaré la police, précisant que tous les passagers avaient été évacués.

Les autorités ont également fait état d'une fuite de près de 20 000 litres de carburant provoquée par l'accident.

« L'accident a eu lieu près du marché de produits de la ferme et d'autres zones d'habitation », a expliqué un responsable des services de secours de l'État de Caroline du Sud.

La compagnie ferroviaire Amtrak a expliqué dans un communiqué que la locomotive ainsi que des wagons de passagers avaient déraillé. Au total, 139 passagers étaient à bord, ainsi que huit employés de la compagnie.

« Je dormais quand j'ai été réveillé par l'impact. Le personnel est venu très rapidement et a fait sortir tout le monde du train dans le calme. Les premiers secours sont arrivés après 10-20 minutes », a témoigné sur la chaîne de télévision CNN Derek Pettaway, un des passagers. « Personne ne paniquait », a-t-il ajouté.

Cette collision survient quelques jours seulement après un accident de train dans lequel voyageaient des élus républicains, dont le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan.

Une personne avait été tuée et six autres blessées, dont un élu au Congrès, dans cet accident entre un train et un camion en Virginie (sud-est).

En décembre, trois personnes sont mortes dans un déraillement dans l'État de Washington (nord-ouest), près de Tacoma, qui avait fait basculer plusieurs wagons d'un pont sur une autoroute.