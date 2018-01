Les États-Unis au bord d'une paralysie fédérale

Les États-Unis se rapprochaient vendredi d'un « shutdown », une fermeture partielle des administrations fédérales lourde de conséquences, la majorité républicaine, l'opposition démocrate et la Maison-Blanche peinant à trouver un accord sur le financement de l'État.

À la veille du premier anniversaire de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, l'issue de ce psychodrame récurrent de la politique américaine était désormais entre les mains du Sénat.

Il lui appartient en effet d'adopter d'ici minuit une extension de quatre semaines du budget, jusqu'au 16 février. Un minimum de 60 voix (sur un total de 100) étant nécessaire, les républicains - qui ont 51 sénateurs - ne peuvent se passer des démocrates.

À défaut, le pays vivra sa première fermeture des administrations fédérales depuis octobre 2013, synonyme de chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires.

>>> Commentez sur le blogue de Richard Hétu

Mick Mulvaney, directeur du Budget, a estimé vendredi matin à « 50/50 » la probabilité d'un tel scénario.

M. Trump avait initialement prévu de passer son week-end en Floride mais la Maison-Blanche a précisé vendredi matin qu'il ne quitterait pas Washington tant qu'un accord n'a pas été trouvé au Congrès.

« Maintenant, on a besoin des démocrates pour que [la loi de financement] soit approuvée au Sénat, mais ils veulent l'immigration clandestine et des frontières faibles », a tweeté le président, qui dresse depuis plusieurs jours le portrait d'un parti engagé dans une obstruction systématique et stérile.