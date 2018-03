États-Unis: un garçon harcelé à l'école devient le meilleur ami des célébrités

La mère de Keaton Jones a posté vendredi cette vidéo sur Facebook, expliquant que c'était à la demande de son fils. Ce dernier l'avait implorée de venir le chercher à son collège de Maynardville dans le Tennessee, car il avait peur d'être persécuté à la cantine.

«Ils se moquent de mon nez, ils disent que je suis moche, ils disent que je n'ai pas d'amis», explique Keaton dans cette vidéo, vue 22 millions de fois et partagée à plus de 430 000 reprises.

«Ils me versent du lait dessus et mettent du jambon sur mes habits, ils me jettent du pain (...) Je n'aime pas ce qu'ils me font et bien sûr je n'aime pas qu'ils le fassent à d'autres», ajoute-t-il en pleurant.

«Les gens qui sont différents n'ont pas besoin d'être critiqués pour ça, ce n'est pas leur faute, poursuit-il. Si on se moque de vous, ne vous laissez pas embêter par ça - restez forts, simplement».