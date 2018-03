Trump appelle à voter pour un candidat accusé d'agressions sexuelles

Le président américain Donald Trump a dissipé toute ambiguïté lundi et apporté un soutien clair au controversé candidat républicain au Sénat dans l'Alabama, Roy Moore, accusé par des femmes d'agressions sexuelles lorsqu'elles étaient mineures, il y plusieurs décennies.

Son soutien était d'abord en creux : il disait aux électeurs qu'élire un démocrate, lors de la sénatoriale du 12 décembre, serait catastrophique. Puis il a déclaré croire les dénégations de Roy Moore. Et enfin, sur Twitter et lors d'un coup de fil entre les deux hommes lundi, le soutien officiel a été scellé.

Le dirigeant a longtemps tergiversé dans cette affaire qui défraie la chronique depuis près d'un mois aux États-Unis et déchire le parti républicain.

Roy Moore, héros de la droite religieuse et ancien haut magistrat de l'Alabama, a reçu le coup de fil présidentiel alors que le dirigeant était à bord d'Air Force One. Il a immédiatement claironné cet appui, racontant dans un communiqué que Donald Trump l'avait qualifié de «battant» et l'avait encouragé en lui lançant: «Tu les auras, Roy!»

«C'est un honneur de recevoir le soutien et la voix du président Donald Trump», a déclaré le candidat de 70 ans. «Le président Trump sait que l'avenir de son programme conservateur au Congrès dépend de cette élection. J'ai hâte de me mettre au travail à ses côtés».

Le parti républicain se retrouve donc dans une situation inextricable: les chefs du Congrès et la quasi-totalité des sénateurs républicains ont appelé Roy Moore à se désister, en vain; mais le président, qui est traditionnellement considéré comme le chef du parti, souhaite sa victoire.

Or Roy Moore a promis de faire la guerre au chef actuel du Sénat, Mitch McConnell... qui lui-même est chargé d'orchestrer les réformes voulues par l'occupant de la Maison-Blanche.

Autre fait notable, le milliardaire organise un rallye vendredi soir à Pensacola, en Floride... à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec l'Alabama. Une occasion de s'adresser directement aux électeurs de l'État voisin, s'il le souhaitait.