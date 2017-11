Trump soutient un juge accusé d'agression sexuelle

Le candidat Doug Jones est «FAIBLE sur la Criminalité, FAIBLE sur la Frontière, Mauvais pour notre Armée et nos supers Anciens combattants», a-t-il détaillé, évoquant également les thèmes du droit au port d'armes et de la baisse des impôts, chers aux électeurs républicains.

«La dernière chose dont nous avons besoin en Alabama et au Sénat est une marionnette de (Chuck) Schumer et de (Nancy) Pelosi», a tweeté M. Trump en référence aux chefs de l'opposition démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants.

Cette attitude a semblé inquiéter les sénateurs républicains John Thune et Lindsey Graham interrogés respectivement sur Fox et CNN, dimanche.

Dans un communiqué, l'intéressé a nié ces allégations affirmant être «impatient de se justifier» devant la commission éthique de la Chambre.

Son collègue démocrate, Al Franken, qui représente le Minnesota au Sénat et avait un temps été considéré comme un candidat potentiel à la Maison-Blanche, a lui déclaré qu'il était «impatient de retourner au travail» lundi dans une entrevue accordée au quotidien Star Tribune à Minneapolis.

Al Franken s'était excusé la semaine dernière auprès d'une animatrice de radio qui l'accuse de l'avoir embrassée de force et touchée sans son consentement.

Il a depuis été mis en cause par trois autres femmes, dont deux ont témoigné anonymement, et s'est déclaré «gêné et honteux» dans les colonnes du Star Tribune dimanche.

«Je reconnais que je dois faire plus attention et me montrer beaucoup plus sensible dans ces situations», a-t-il ajouté. «J'espère que je pourrais me rattraper», a encore espéré l'élu qui s'est engagé «à rendre des comptes à la commission éthique» du Sénat qui a été appelée à ouvrir une enquête interne sur le sujet.