Les États-Unis se retirent de l'UNESCO qu'ils jugent anti-Israël

Matthew Lee , Angela Charlton Associated Press Washington

Bien que les États-Unis aient cessé de financer l'UNESCO après que l'agence eut accepté d'inclure la Palestine parmi ses membres en 2011, le département d'État maintenait un bureau de l'UNESCO à Paris et cherchait à influencer les politiques de l'agence en coulisses.

Le retrait des États-Unis a été annoncé jeudi par le département d'État, qui juge que l'agence a besoin d'une «réforme fondamentale». Dans un communiqué, le département a précisé avoir avisé la directrice de l'UNESCO, Irina Bokova. Les États-Unis chercheront plutôt à obtenir un statut d'«observateur permanent».

Le retrait entrerait en vigueur le 31 décembre 2018.

La décision est prise au moment où l'UNESCO - l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture - vote pour choisir son nouveau directeur cette semaine. Le vote est assombri par les difficultés de financement de l'agence et les divisions au sujet de la présence de la Palestine comme membre.

Plusieurs estiment en effet que le vote pour inclure la Palestine prouve le biais anti-Israël des Nations unies, où Israël et ses alliés sont beaucoup moins nombreux que les pays arabes et ceux qui les appuient.

L'UNESCO est surtout reconnue pour son programme sur le patrimoine mondial visant à protéger des sites culturels et des traditions à travers le monde. L'agence travaille aussi à améliorer l'accès à l'éducation pour les filles des pays les plus pauvres, de même que l'accès aux programmes scientifiques pour les étudiantes. Elle fait également la promotion d'une meilleure compréhension des horreurs de l'Holocauste et défend la liberté de la presse, entre autres.

Les États-Unis s'étaient retirés de l'UNESCO dans les années 1980 parce que Washington critiquait la gestion de l'agence et estimait qu'elle était utilisée à des fins politiques. Ils l'avaient rejointe en 2003.