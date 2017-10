Les vignobles de Napa et Sonoma durement touchés par les incendies

Julie CHARPENTRAT, Veronique DUPONT

Au milieu des ruines encore fumantes, des tonneaux carbonisés gisent et une odeur mêlée de brûlé et d'alcool s'élève près d'une dizaine de cuves encore debout. Un peu plus loin, la salle de dégustation dite «Le Château», n'est plus qu'un amas de gravats noircis.