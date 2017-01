Plusieurs milliers de manifestants anti-Trump à New York

De Robert de Niro à Cher en passant par Michael Moore et Alec Baldwin: une brochette de célébrités a manifesté jeudi soir avec des milliers de New-Yorkais, appelés à se mobiliser contre Donald Trump à la veille de son investiture à Washington.

Catherine TRIOMPHE Agence France-Presse New York

«Trump aime à dire qu'il a bâti un mouvement: maintenant c'est à nous de bâtir un mouvement, cela commence ce soir et dans tout le pays», a-t-il poursuivi, en citant la santé, le changement climatique et la défense des sans-papiers parmi les batailles à mener.

L'investiture de «demain n'est pas la fin, c'est un début (...) nous allons nous battre ensemble!», a affirmé le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, candidat à sa propre réélection en novembre.

«Va-t-on avoir 100 jours de résistance? Formidable!», a lancé à la foule depuis la scène l'acteur Alec Baldwin, devenu en quelques semaines le plus célèbre caricaturiste du nouveau président américain.

«Ne pas rester immobiles»

Partout dans la foule, des pancartes avertissant contre les dangers supposés de l'administration Trump. «Résistez», disait l'une, «Battez-vous chaque jour contre Trump», disait une autre.

«Nous sommes ici parce que nous sentons que nous allons perdre tous les acquis des 50 dernières années: les droits civiques, la liberté d'expression, le droit à la santé, les droits des femmes, les droits des homosexuels, et j'en passe», a expliqué Carol Bay, psychothérapeute, venue avec sa femme Margot.

Cette manifestation «est le symbole que les gens ne vont pas rester immobiles et laisser (les républicains) faire ce qu'ils veulent», a estimé pour sa part Patrick Mavros, un designer du chic quartier de l'Upper West Side. «Nous allons observer et les mettre face à leurs responsabilités».

Selon l'analyste politique Sam Abrams, professeur au Sarah Lawrence College de New York, la métropole américaine, qui a voté à 80% pour Hillary Clinton, pourrait devenir l'une des principales plateformes d'opposition au nouveau président américain.

La rumeur ne cesse d'enfler qui verrait Hillary Clinton briguer la mairie de New York pour prendre la tête de l'opposition au nouveau locataire de la Maison-Blanche, même si l'ex-secrétaire d'État n'en a elle-même jamais parlé.

Dès après l'élection, Bill de Blasio avait rencontré Donald Trump pour l'avertir que New York défendrait sa tradition d'accueil des immigrés face à ses menaces d'expulsions de plusieurs millions d'entre eux.

Et le ministre de la Justice de l'État de New York a indiqué jeudi qu'il fournirait des conseils juridiques à toutes les municipalités de l'État pour qu'elles puissent entraver les éventuels efforts d'expulsions des autorités fédérales de l'immigration.

«Du vrai changement».

Plus tôt jeudi, à Washington, Donald Trump s'est dit persuadé de pouvoir unifier le pays et a promis de le rendre meilleur pour tous.

Le républicain s'est adressé à ses partisans à la fin d'un concert organisé au pied du Lincoln Memorial. Il s'y trouvait avec sa femme Melania, ses enfants et ses petits-enfants.

Il a affirmé qu'il avait été élu à la Maison-Blanche parce que les Américains voulaient «du vrai changement».

«Il n'y a jamais eu de mouvement comme celui-ci dans le monde, a-t-il dit. C'est quelque chose de vraiment spécial.»

Le président désigné a aussi affirmé que la journée de son investiture, vendredi, serait «magnifique».

La conseillère du futur président, Kellyanne Conway, a indiqué que dans son discours inaugural, M. Trump se présenterait comme «un homme d'action qui veut unifier le pays». Elle a précisé qu'il prononcerait un discours «élégant, beau, puissant et bref».

Pressée de donner plus de détails à ce sujet, Mme Conway a seulement dit que le discours serait court, soulignant que M. Trump est «un homme d'action et non de paroles».

Selon Mme Conway, l'allocution inaugurale de M. Trump s'inspirera de discours prononcés par les présidents Abraham Lincoln et John F. Kennedy.

- Avec l'Associated Press