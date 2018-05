Chelsea Manning, conférencière de C2 Montréal

Condamnée à la prison pour la fuite de 700 000 documents militaires confidentiels publiés par WikiLeaks en 2010, Chelsea Manning est devenue, après sa libération il y a tout juste un an, une figure importante de la défense des droits de la personne et de ceux de la communauté LGBTQ+. L'ex-soldat américain, anciennement connu sous le nom Bradley Manning, s'est déclaré transgenre derrière les barreaux de la prison militaire.

C'est d'ailleurs pour aborder la question de la diversité au sein de l'industrie des nouvelles technologies que Chelsea Manning sera du forum C2. «Notre but est d'engager la conversation autour de sujets qui inspireront les participants et la société, et d'encourager l'émergence de nouvelles idées entre des industries, des organismes et des intérêts apparemment contradictoires», souligne le président du rendez-vous annuel, Richard St-Pierre.

Chelsea Manning reviendra également sur son parcours après la publication controversée de documents militaires classés secrets. La militante aujourd'hui âgée de 30 ans est devenue célèbre après avoir plongé dans l'embarras le réseau diplomatique des États-Unis en révélant notamment des documents faisant état de la mort de civils sous les bombardements américains en Irak et en Afghanistan.

Lex Gill, chercheuse au Citizen Lab à l'École Munk des affaires internationales de l'Université de Toronto et collaboratrice au Programme de sécurité nationale de l'Association canadienne des libertés civiles, mènera l'entrevue avec Mme Manning sous le chapiteau principal de l'évènement. L'invitée participera aussi à une «classe de maître collaborative» ainsi qu'à un atelier.

Interdiction d'entrée levée

La jeune femme s'ajoute à la liste des conférenciers de la septième édition de C2 Montréal, qui se tiendra du 23 au 25 mai prochain. En février, l'organisation, réputée pour attirer de grands noms, a annoncé la présence du rappeur et entrepreneur Snoop Dogg, qui mène des initiatives commerciales florissantes dans l'industrie du cannabis.

Chelsea Manning a été interdite d'entrée au Canada en septembre 2017 en raison de sa condamnation aux États-Unis. C2 Montréal a confirmé à La Presse que son invitée avait obtenu son droit d'entrée au pays. Mme Manning a passé sept ans derrière les barreaux avant de voir sa peine d'emprisonnement être commuée par l'ex-président américain Barack Obama.