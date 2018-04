Frappes en Syrie: Macron et May au crible de leur Parlement

Pour tout savoir sur le conflit syrien qui depuis mars 2011 a coûté la vie à plus de 250 000 personnes et poussé à la fuite des millions d'autres. »

Fabien ZAMORA, Dario THUBURN

Agence France-Presse

Paris et Londres

Les gouvernements d'Emmanuel Macron et de Theresa May feront face lundi à leurs parlementaires qui les interrogeront sur l'opportunité et la légalité des frappes occidentales en Syrie, un sujet plus délicat pour la première ministre britannique que pour le président français.