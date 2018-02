Syrie: Poutine ordonne une «trêve humanitaire» dans la Ghouta

Agrandir

Faisant fi d'une résolution de l'ONU, qui a réclamé samedi une trêve de 30 jours en Syrie pour distribuer des aides humanitaires et évacuer les blessés les plus graves, le régime a mené lundi raids aériens et tirs d'artillerie sur la Ghouta.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE