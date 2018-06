Six pays accueilleront les 233 migrants à bord d'un navire humanitaire

Matthew XUEREB, Olivier BAUBE

Agence France-Presse

La Valette

Le navire humanitaire Lifeline attendait mercredi matin de pouvoir accoster à Malte avec à son bord 233 migrants que six pays européens dont l'Italie et la France ont accepté de prendre en charge, selon les dirigeants italien et français, a annoncé mardi le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.