Accident d'autocar mortel au Mexique: le conducteur soupçonné de négligence

L'accident d'autocar qui a coûté la vie à 12 personnes, dont une citoyenne canadienne, dans la péninsule du Yucatan au Mexique a été causé par la négligence du conducteur et un possible excès de vitesse, selon l'enquête préliminaire des autorités mexicaines.

Le procureur de l'État de Quintana Roo, Miguel Angel Pech Cen, a expliqué mercredi que le conducteur avait tenté de ramener l'autocar sur la chaussée étroite, mais que cela avait causé le renversement du véhicule, qui a percuté un arbre et la végétation en bordure de la route.

Le conducteur, qui fait partie des 20 personnes blessées dans l'accident, a été arrêté par les autorités.

Affaires mondiales Canada a confirmé qu'un citoyen canadien avait péri dans l'accident de mardi, sans toutefois fournir de détails sur l'identité de la victime, évoquant la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Radio-Canada identifie la victime comme étant Stephanie Horwood, 41 ans, de Gatineau.

Selon Affaires mondiales, trois autres Canadiens ont été blessés légèrement.

Les autres personnes ayant perdu la vie dans l'accident sont huit Américains, deux Suédois et un Mexicain.

L'autocar transportait des touristes étrangers qui se rendaient aux ruines mayas de Chacchoben, à environ 175 kilomètres au sud de Tulum, lorsqu'il s'est renversé.

L'entreprise de croisières Royal Caribbean a écrit dans un communiqué que des passagers de deux de ses bateaux, le «Celebrity Equinox» et le «Serenade of the Seas», étaient impliqués dans l'accident.

***

Les citoyens canadiens ayant besoin d'aide consulaire peuvent communiquer avec l'Agence consulaire du Canada à Playa del Carmen à 52 (984) 803-2411 ou joindre le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence au +1 613 996 8885 (appels à frais virés sont acceptés lorsqu'ils sont disponibles). Un courriel peut également être envoyé à sos@international.gc.ca.