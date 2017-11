Une explosion à l'origine de la disparition du sous-marin argentin

Les analyses réalisées en Autriche de «l'anomalie hydro-acoustique» enregistrée avaient conclu à «un évènement anormal, court, violent, pas d'origine nucléaire, correspondant à une explosion», a déclaré lors d'une conférence de presse à Buenos Aires le porte-parole de la Marine, Enrique Balbi.

À Mar del Plata, des pleurs et des manifestations de désespoir parmi les proches des 44 marins ont précédé l'annonce officielle. Ils venaient d'être informés de l'occurrence d'une explosion.

«Ils ne nous disent pas qu'ils sont morts mais qu'ils sont à 3000 mètres de fond», a témoigné, en colère, Itati Leguizamon, l'épouse d'un marin, devant la base navale.

«Ils viennent de nous dire que le sous-marin a explosé», a dit en fondant en sanglots devant les caméras Jessica Gopar, dont le mardi Fernando Santilli est électricien à bord du San Juan.

«C'était mon grand amour, sept ans fiancés avant de se marier, 13 ans d'amour et un enfant qu'on a eu du mal à avoir», a dit la jeune femme en sortant de la base navale de Mar del Plata. «Et comment je vais dire à mon fils qu'il n'a plus de père? C'est la première fois que je viens à la base et je viens d'apprendre que je suis veuve».

«Peu probable qu'il y ait des survivants»

«C'est terrible. D'après moi, après une explosion comme ça, c'est peu probable qu'il y ait des survivants. C'est pratiquement impossible de trouver quelqu'un de vivant», a analysé un ancien commandant de sous-marin.

Les autorités argentines et les navires et les avions étrangers mobilisés tentaient toujours de localiser le sous-marin dans l'Atlantique sud. La dernière position donnée était à 400 km des côtes argentines de la Patagonie.

Après une mission de surveillance et de patrouille, le submersible regagnait la base navale de Mar del Plata, son port d'attache.