Séisme historique au Mexique: au moins 58 morts

En septembre 1985, un tremblement de terre de 8,1 avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10 000 morts. L'épicentre était situé à environ 400 km, sur la côte Pacifique.

Vendredi en milieu de journée, les aéroports et les ports fonctionnaient normalement, a indiqué M. Peña Nieto sur Twitter, ajoutant que plus de 260 répliques avaient été enregistrées.

Le pape François, en visite en Colombie, a appelé à une prière «pour ceux qui souffrent des conséquences du tremblement de terre» et pour les victimes de ce séisme et celles de l'ouragan Irma qui dévaste les Caraïbes.

Le tremblement de terre s'est produit jeudi soir à 23 h 49 locales (0 h 49, heure de l'Est), surprenant beaucoup d'habitants dans la nuit et faisant resurgir le traumatisme du séisme de septembre 1985, qui avait fait plus de 10 000 morts.

À Mexico, lorsque l'alarme a retenti pour annoncer l'imminence d'un tremblement de terre, plusieurs Mexicains se demandaient s'il y aurait bel et bien une secousse, raconte Diego Rodriguez, résidant de la capitale. «C'est que dans la nuit de mercredi, nous avions eu une fausse alarme. Le gouvernement s'est même excusé par la suite, raconte le jeune homme âgé de 29 ans. Donc on se demandait si c'était encore le cas cette fois-ci.»

Mais dans la nuit du jeudi au vendredi, la menace était bien réelle. La terre a commencé à trembler quelque 30 secondes après que l'alerte ait été donnée vers 23h48. Les gens sont donc tous sortis dans la rue. La secousse s'est toutefois beaucoup moins fait sentir qu'ailleurs au pays. Quelques citadins, parmi les plus vieux, se sentaient nerveux, car ils craignaient de revivre le terrible tremblement de terre survenu dans la ville en 1985. «Les plus jeunes ne semblaient pas trop s'inquiéter, ajoute Diego Rodriguez. Nous sommes restés dehors environ cinq minutes. Comme il faisait froid, tout le monde s'est dépêché à rentrer.»

Vendredi matin, tout fonctionnait normalement dans la capitale.

Valeria Fillio, une étudiante qui vit à Mexico, dit avoir eu très peur de son côté. La jeune femme habite au quatrième étage d'un immeuble situé dans le quartier Reforma. «J'étais déjà endormie depuis 22h et je n'ai pas entendu l'alarme. Ce sont les mouvements des objets qui m'ont réveillé. Je ne trouvais pas la clé pour sortir de chez moi et j'ai commencé à pleurer et à trembler.»

Selon Mme Fillio, plusieurs personnes ont raconté sur Facebook à quel point le tremblement de terre les avaient effrayés. «Mais ce sont les personnes plus âgées qui ont le plus peur, car ils se rappelaient de leur expérience d'il y a quelques années», lors du séisme de 1985.

« J'ai eu peur comme jamais auparavant », affirme Laurence Du Sault, une jeune Québécoise de 24 ans qui se trouvait dans une chambre d'hôtel à San Cristobal de las Casas, une ville située dans la région des Chiapas, au sud du Mexique, au moment du séisme. « Je me suis levée de mon lit, mais je perdais l'équilibre. Je me suis mise à marcher les genoux pliés pour garder l'équilibre et je me suis réfugiée sous le cadre de porte. » Le tremblement de terre aurait fait trois victimes dans la ville. Un peu partout dans les rues, des morceaux de murs de certains édifices se sont écroulés. La jeune femme dit avoir été particulièrement impressionnée par le sang-froid des Mexicains. « Il y avait un calme et un sentiment d'entraide au moment du séisme. Personne ne criait, tout le monde attendait patiemment les informations. J'ai été surprise par la manière dont la ville a répondu [au séisme]. C'était très calme et rapide. Ça m'a rassuré. »

- Nathaëlle Morissette et Éric-Pierre Champagne, La Presse