Des dizaines de personnes rendent hommage à Jerry Lewis

L'animateur s'est adressé à plus de 400 amis et membres de la famille de Jerry Lewis, lundi.

Tony Orlando a coanimé le téléthon annuel de Jerry Lewis pour la dystrophie musculaire pendant des décennies. Le téléthon, présenté pendant plus de 40 ans, a permis de récolter 1,5 milliard $, dont plus de 60 millions $ en 2009.

Jerry Lewis est mort le 20 août d'une maladie coronarienne à l'âge de 91 ans, à Las Vegas. Il a été incinéré.

Sa porte-parole, Candi Cazau, a précisé qu'il n'aimait pas les cérémonies d'hommages et qu'il aurait souhaité que les gens se réjouissent de ce qu'il a offert à la vie et de ce qu'il en a reçu.

Jerry Lewis a connu la gloire grâce à son duo comique avec Dean Martin, et a participé à plusieurs films, dont The Bellboy et The Nutty Professor.

Des salles de cinéma de la Californie ont présenté trois de ses films classiques, lundi, et ont versé tous les profits à l'Association de la dystrophie musculaire.