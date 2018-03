Salaires inégaux: les producteurs de The Crown s'excusent

Les producteurs de la série de Netflix The Crown ont présenté leurs excuses, mardi, aux acteurs Claire Foy et Matt Smith, après qu'il eut été révélé publiquement que l'actrice avait été payée moins généreusement que son collègue masculin.

Associated Press Londres

Un producteur du drame a dévoilé la semaine dernière que Claire Foy, qui incarnait le rôle principal de la reine Élizabeth, avait été moins bien payée que Matt Smith, qui personnifiait le prince Philip, parce que l'acteur était plus connu.

L'écart salarial entre les hommes et les femmes est devenu un débat important à Hollywood. Dans plusieurs cas récents, des actrices ont été moins bien payées que leurs vis-à-vis masculins.

Depuis que la nouvelle sur les salaires de The Crown s'est répandue, une pétition a été lancée pour inciter Matt Smith à donner une partie de son salaire à la campagne Time's Up, qui vise à lutter contre le sexisme et l'inconduite sexuelle dans l'industrie du divertissement.

La maison de production Left Bank Pictures a assuré que les acteurs «n'étaient pas au courant de qui avait quoi, et ne peuvent pas être tenus responsables de la paie de leurs collègues».

L'entreprise s'est excusée auprès des deux acteurs «qui se sont retrouvés au centre d'une tempête médiatique cette semaine, sans que ce soit leur faute».

Left Bank Pictures a ajouté qu'elle était «absolument solidaire à la lutte pour un salaire équitable».

The Crown raconte l'histoire de la reine Élizabeth, de sa vie de princesse jusqu'à ce qu'elle devienne reine dans les années 1950. Pour la prochaine saison, Claire Foy et Matt Smith sont remplacés par des acteurs plus âgés.