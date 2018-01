Silex: des ressemblances étranges avec une bédé française

La série de bandes dessinées Silex and the City

«C'était une façon de parler de notre époque en la décalant dans le temps, nous dit Jul, auteur de La planète des sages, La croisade s'amuse ou encore Il faut tuer José Bové. J'avais d'abord pensé camper l'histoire au Moyen Âge, puis je me suis dit que l'ère préhistorique avait un riche potentiel. Il y a eu bien sûr Les Pierrafeu, mais c'était mignon et naïf. Je voulais faire quelque chose de plus grinçant, dans l'esprit de South Park ou The Simpsons.»

La série télé Silex, qui met en vedette Florence Longpré, Geneviève Schmidt et Jonathan Caron et dont le tournage doit débuter demain, se passe elle aussi à l'ère préhistorique. Elle met en scène deux clans (les Pierre et les Roc), qui doivent cohabiter sur une même montagne.

En entrevue à La Presse en décembre dernier, Radio-Canada décrivait Silex comme une parodie de notre société. «L'idée est vraiment de rire et de présenter des situations d'adolescents qui se demandent s'ils sont normaux ou pas», expliquait alors Christiane Asselin, première directrice, jeunesse, à Radio-Canada.

Dans la série comme dans la bédé, les personnages utilisent des tablettes en pierre.

«Aucun lien» avec la bédé

On n'en sait pas plus sur le contenu de la série produite par Pixcom et écrite par David Leblanc, Marie-Louise Chouinard et Anne-Hélène Prévost, mais aucune demande d'acquisition de droits n'a été faite à l'éditeur français.