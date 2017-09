Le grand retour d'Oprah Winfrey

Les réactions

Présente sur Twitter durant la diffusion, Oprah Winfrey a peu commenté son reportage, mais les réactions à son retour étaient plutôt favorables sur le réseau social. Rappelons que l'animatrice avait décliné l'offre de 60 Minutes il y a quelques années, préférant se consacrer au lancement de sa chaîne câblée OWN. Elle a raconté avoir changé d'idée en novembre dernier. C'était trois semaines après l'élection, et l'animatrice, qui possède aussi son propre magazine, avait réuni des lectrices pro-Trump et pro-Clinton dans le cadre d'une table ronde pour son mensuel O. L'animosité était telle que certaines refusaient de s'asseoir l'une à côté de l'autre. Après une heure, a-t-elle confié en entrevue à Vogue, elle a senti la pression baisser, et «au bout de deux heures trente, [elle aurait] vraiment pu les faire chanter Kumbaya en choeur». C'est à ce moment qu'elle a réalisé que cette discussion aurait fait une excellente émission de télévision. C'est ce qui l'a décidée à relancer l'équipe de 60 Minutes.

La reine des entrevues

Oprah Winfrey a été à la barre de son émission quotidienne The Oprah Winfrey Show durant 25 ans. Elle estime avoir réalisé autour de 37 000 entrevues. À l'exception d'un entretien avec Michelle Obama diffusé en décembre dernier sur le réseau CBS, on ne l'avait pas vue à une grande chaîne télé depuis septembre 2011.

L'institution 60 Minutes

Le magazine d'information dominical entreprend sa 50e saison et célébrera son demi-siècle d'existence en 2018. Au fil des ans, il a vu passer certains des journalistes les plus mythiques des États-Unis: Dan Rather, Morley Safer, Christiane Amanpour, Diane Sawyer, Mike Wallace, Anderson Cooper. Certaines de ses entrevues - pensons à celle de l'ancien conseiller du président Steve Bannon il y a quelques semaines - font encore l'événement dans les médias américains.