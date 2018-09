Le Dow Jones et le S&P 500 à des niveaux record

À Wall Street, l'indice S&P 500 et le Dow Jones évoluaient à des niveaux record jeudi peu après l'ouverture, soutenus par une nouvelle progression des banques et un rebond des valeurs technologiques, faisant également progresser le Nasdaq.

Agence France-Presse New York

Vers 10h00, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,81%, à 26 619,90 points peu après être monté jusqu'à 26 654,19 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,55%, à 2923,98 points, après avoir touché 2925,80 points un peu plus tôt.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique avançait de 0,85%, à 8017,25 points.

La place new-yorkaise avait fini en ordre dispersé mercredi, les valeurs bancaires profitant déjà à plein régime d'une forte tension sur les taux d'intérêt, tandis que les craintes liées à la guerre commerciale continuaient à s'estomper: le Dow Jones avait gagné 0,61% et le Nasdaq avait perdu 0,08%.

Ces records ont visiblement réjoui Donald Trump, le président américain se réjouissant sur Twitter: «LE S&P 500 ATTEINT UN RECORD HISTORIQUE Félicitations aux États-Unis! »

«La récente hausse des taux d'intérêt sur la dette américaine soutient le secteur financier et le secteur technologique affiche un joli rebond» par rapport à la veille, ont observé les analystes de Charles Schwab.

JPMorgan Chase (+0,79%), Bank of America (+0,94%), Goldman Sachs (+0,82%) ainsi que l'ensemble des valeurs bancaires regroupées au sein du sous-indice dédié sur le S&P 500 (+0,64%) continuaient à bénéficier d'une forte tension sur les taux américain, cette situation favorisant leurs revenus.

Le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans, référence sur le marché obligataire, s'affichait au plus haut depuis mai à 3,076%, contre 3,063% mercredi à la clôture, celui à 30 ans montait à 3,221%, contre 3,210% à la précédente fermeture, et celui à deux ans connaissait un nouveau plus haut depuis 2008 à 2,812%.

Le secteur technologique pouvait quant à lui compter sur ses mastodontes, Apple (+1,67%), Facebook (+1,88%) et Netflix (+0,62%).

Quelques jours après un durcissement brutal de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, les investisseurs relativisaient par ailleurs les conséquences, à l'instar de Patrick O'Hare de Briefing, qualifiant les craintes d'«exagérées».

De plus, «les investisseurs voient peut-être le déclin du yuan (la devise chinoise), en baisse de 5% par rapport à l'an dernier, comme un contrepoids aux sanctions» a affirmé Sam Stovall de CFRA.

Du côté américain, «la force dans le secteur de la consommation est souvent perçue comme un amortisseur aux conséquences des taxes douanières», a-t-il également noté.

Les indicateurs économiques du jour se sont montrés positifs: les demandes d'allocation chômage se sont affichées cette semaine au plus bas depuis presque 50 ans et l'activité manufacturière de la région de Philadelphie a repris de l'élan en septembre.