 Wall Street, suspendue à une annonce de Trump sur la Chine, finit en baisse 

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a lâché 0,35 % à 26 062,12 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé 1,43 % à 7895,79 points.

L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,56 % à 2888,80 points.

« La guerre commerciale se durcit et encourage les investisseurs à rester hors du marché boursier », a observé Peter Cardillo de Spartan Capital.

La place new-yorkaise a évolué en baisse une bonne partie de la séance alors que les signaux se multipliaient sur un durcissement imminent de la politique de taxes douanières de l'administration américaine.

En début de séance, la presse américaine a évoqué des annonces probables « dès lundi ». Puis, le conseiller économique de Donald Trump, Larry Kudlow, a anticipé des annonces pour « bientôt ».

Finalement, à un peu plus d'une demi-heure de la fermeture de Wall Street, Donald Trump lui-même a promis « quelque chose [...] juste après la clôture des marchés », cette annonce devant « faire entrer beaucoup d'argent dans les caisses des États-Unis ».

Dans la matinée, le président avait déjà menacé de « tariffer » les pays refusant de pratiquer un commerce équitable avec les États-Unis, dans un néologisme dont il a le secret.

Apple affecté

D'après la presse, 200 milliards de dollars de produits chinois devaient être taxés à 10 %, soit un peu moins qu'anticipé au mois d'août, où le chiffre de 25 % était évoqué.

Ces taxes viendraient s'ajouter aux tarifs douaniers déjà imposés de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium, et de taxes supplémentaires de 25 % sur 50 milliards de marchandises en provenance de Chine.

La menace a fortement pesé sur le secteur technologique qui pourrait être directement affecté par ces nouvelles mesures de l'administration américaine, à l'instar d'Apple (-2,66 %).

L'indice représentant ce secteur au sein du S&P 500 a perdu 1,39 %.

Twitter a de son côté reculé (-4,18 %) après que les analystes de MoffettNathanson ont revu à la baisse leur anticipation sur le cours de l'action dans les prochains mois.

Amazon a chuté de 3,16 %. L'entreprise enquête sur de possibles cas d'employés qui revendent des données confidentielles à des entreprises tierces, a indiqué le géant du commerce électronique dimanche.

Coca-Cola a de son côté pris 0,72 %. Le groupe dit envisager l'utilisation dans les boissons du cannabidiol (CBD), une molécule présente dans la marijuana.

Le spécialiste israélien des médicaments génériques Teva coté à Wall Street a pris 2,54 % après avoir annoncé l'approbation par l'agence fédérale américaine des médicaments d'un traitement contre la migraine chez l'adulte.

Le géant américain de la chimie DowDupont a progressé de 0,35 % après avoir dévoilé les noms des principaux cadres dirigeants de deux des trois sociétés qui seront créées l'an prochain après la scission du groupe en trois entreprises indépendantes.

Le marché obligataire évoluait sans direction : vers 16 h 40, le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans baissait à 2 994 %, contre 2 996 % vendredi à la clôture, et celui à 30 ans montait à 3 134 %, contre 3 131 % à la précédente clôture.

La Bourse de Toronto et le dollar canadien clôturent en hausse

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse lundi, profitant des gains des titres de producteurs aurifères et d'entreprises du secteur de la santé.

Selon Craig Fehr, stratège des marchés canadiens pour la firme Edward Jones, les rumeurs voulant que la société Coca Cola soit intéressée par des négociations avec Aurora Cannabis pour développer des boissons infusées de cannabis ont eu une incidence sur le secteur du cannabis du pays.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 68,82 points pour terminer avec 16 082,31 points.

Le secteur des soins de santé, qui regroupe les actions de certains producteurs de cannabis, a enregistré la meilleure croissance, avec un gain de 4,58 %. Le titre d'Aurora a gagné près de 17 % et Canopy Growth a pris près de 3 %.

« La remontée des prix de l'or et la hausse du secteur de la santé au pays ont soutenu la Bourse de Toronto toute la séance », a observé M. Fehr lors d'un entretien.

Alors que l'incertitude entourant les négociations de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a touché les marchés et le dollar canadien dans les derniers mois, l'accent a été mis lundi sur l'incertitude entourant les relations entre les deux plus grandes économies du monde.

Les tensions commerciales actuelles sont centrées sur les États-Unis et la Chine.

« Alors que nous progressons non seulement cette semaine, mais dans les prochaines semaines, je pense que la conversation sur les marchés nationaux sera centrée sur les progrès, ou l'absence de progrès, dans les discussions sur l'ALENA », a-t-il dit.

Les investisseurs ont en outre réagi à la rumeur qui voulait que l'administration Trump se préparait à imposer des droits de douane sur 200 milliards de dollars de marchandises chinoises.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 76,81 ¢ US, en hausse par rapport à son cours moyen de 76,73 ¢ US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 8 ¢ US à 68,91 $ US le baril, tandis que celui de l'or a pris 4,70 $ US à 1205,80 $ US l'once. Le prix du cuivre a gagné un demi-cent à 2,65 $ US la livre.

Avec La Presse canadienne