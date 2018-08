 Wall Street, de nouveau ébranlée par la crise turque, ouvre en baisse 

La Bourse de New York a débuté la séance en légère baisse vendredi, marquant un temps d'arrêt face à un regain d'inquiétudes sur la Turquie et à des résultats d'entreprises contrastés.

Vers 10 h 15, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,11 % à 25 531,67 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,56 % à 7762,56 points.

L'indice élargi S&P 500 cédait 0,18 % à 2835,48 points.

Wall Street avait terminé nettement dans le vert jeudi, soutenue par les bonnes performances des grands noms comme Cisco et surtout Walmart ainsi que par la reprise du dialogue entre Washington et Pékin: le Dow Jones avait gagné 1,58 %, connaissant ainsi sa meilleure séance en quatre mois, et le Nasdaq s'était apprécié de 0,42 %.

La tendance à la prudence vendredi peut entre autres être imputée au repli de la livre turque, qui repartait nettement à la baisse face au dollar après avoir regagné du terrain pendant trois jours.

La devise pâtit de la menace de nouvelles sanctions de Washington si Ankara ne libérait pas un pasteur américain, un avertissement auquel Ankara a promis de répliquer.

Le secteur technologique était aussi affecté selon Patrick O'Hare de Briefing par «les prévisions moins bonnes qu'attendu du fabricant de microprocesseurs, habituellement bien traité à Wall Street, Nvidia». L'action du groupe, qui a entre autres mis en cause le ralentissement de l'activité de minage pour les cryptomonnaies, était en baisse de 4,20 %.

Dans le même secteur, Applied Materials, qui propose des équipements servant à la fabrication de semi-conducteurs, chutait de 8,45 % après avoir fait part de résultats supérieurs aux attentes mais de prévisions décevantes.

«Année la plus difficile»

À l'instar d'autres grands groupes de la distribution cette semaine, les résultats de la chaîne de vêtements Nordstrom étaient en revanche bien accueillis (+9,87 %).

En cette période estivale, aux faibles volumes d'échanges, les indices ont toutefois alterné toute la semaine entre pertes et gains, rappelle M. O'Hare. La tendance du jour s'inscrit selon lui dans ce schéma.

La séance était aussi marquée vendredi par l'idée évoquée par Donald Trump d'une publication des résultats des entreprises cotées tous les six mois au lieu de trois comme c'est le cas actuellement. Le président américain a demandé au gendarme de la Bourse, la SEC, de se pencher sur la question.

Tesla (-6,29 %) était par ailleurs de nouveau au centre de l'attention alors que son patron Elon Musk a concédé dans une longue interview au New York Times vivre «l'année la plus difficile et la plus douloureuse de (sa) carrière».

Selon le Wall Street Journal, le groupe fait non seulement face à une enquête de la SEC sur le tweet d'Elon Musk évoquant son intention de retirer Tesla de la cote mais aussi sur la précision des informations que l'entreprise a transmises aux actionnaires concernant les problèmes de production de la Model 3.

Le marché obligataire se détendait un peu: le taux à dix ans sur la dette américaine reculait à 2,854 % contre 2,866 % à la clôture jeudi, et celui à 30 ans à 3,006 % contre 3,026 % la veille.