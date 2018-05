Les Bourses nord-américaines carburent au pétrole

Selon des résultats définitifs, son indice vedette, le Dow Jones, a pris 0,75% à 24 542,54 points. Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a gagné 1,00% à 7339,91 points.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,97% à 2697,79 points.

Les valeurs du secteur de l'énergie ont dominé la tendance à Wall Street, avançant de 2,03% en moyenne au sein du S&P 500, la plus forte hausse des 11 secteurs qui composent l'indice élargi.

«On sent un retour de l'appétit pour un secteur longtemps laissé de côté par les investisseurs», a noté Nate Thooft de Manulife AM.

Il a été poussé par un nouveau bond des cours du pétrole au plus haut depuis novembre 2014, au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et d'un retour des sanctions. Ces sanctions pourraient affecter sous peu les exportations iraniennes de brut.

Les sociétés américaines liées au marché du pétrole profitaient en conséquence de la hausse des cours, car «elle encourage les sociétés d'extraction à réaliser davantage de dépenses d'investissement», a estimé Stewart Glickman, du cabinet de recherche CFRA.

Les majors pétrolières ExxonMobil et Chevron ont ainsi pris respectivement 2,4% et 1,7%, tout comme la société de services pétroliers Schlumberger (+1,9%).

Le marché obligataire se tendait de son côté: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait à 3,004%, contre 2,976% mardi soir.

Le taux à dix ans repassait ainsi au-dessus de la barre symbolique des 3% qu'il avait franchie fin avril pour la première fois depuis quatre ans.

Les valeurs du secteur financier, sensible à ces hausses de taux, «en profitent», a noté M. Thooft, l'indice les représentant au sein du S&P prenant 1,5%.

Parmi les valeurs du jour, le géant de la distribution Walmart a reculé (-3,1%) après avoir annoncé la prise de contrôle de 77% du site de vente en ligne indien Flipkart pour 16 milliards US, la plus grosse acquisition mondiale du secteur du e-commerce d'après les analystes.

Nike a baissé (-0,7%). L'équipementier est confronté à un exode sans précédent de dirigeants depuis un peu plus d'un mois suite à des témoignages d'employés, en majorité des femmes, dénonçant un environnement «toxique», marqué de discriminations et d'harcèlement moral et sexuel.

L'opérateur de télécoms AT&T (-1%), qui est confronté à l'opposition de l'administration Trump pour sa fusion avec Time Warner, a indiqué mardi avoir versé de l'argent à un cabinet de conseil fondé par Michael Cohen, l'avocat personnel du président américain, objet d'une enquête fédérale.

Le groupe Disney a reculé de 1,8% malgré des bénéfices trimestriels en hausse et meilleurs que prévu, portés en particulier par l'énorme succès du film Black Panther, avec un superhéros noir en tête d'affiche.

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, soutenue par le secteur de l'énergie.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a avancé de 68,10 points à 15 910,81 points, les actions du groupe de l'énergie ayant progressé de 1,2%.

Le cours du pétrole brut a bondi de 2,08 $ US, soit 3,01 %, pour atteindre 71,74 $ US le baril à la Bourse des matières premières de New York.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 77,78 cents US, en hausse de 0,64 cent US par rapport à son cours moyen de la veille.

Ailleurs à la Bourse des matières premières de New York, le prix du lingot d'or a rendu 70 cents US à 1313,00 $ US l'once, tandis que celui du cuivre est resté relativement inchangé à 3,06 $ US la livre.

