À suivre cette semaine

Voici les principaux événements qui retiendront l'attention cette semaine dans l'actualité économique et boursière.

MARDI

Québecor tient son assemblée annuelle en matinée à Montréal. Le groupe de télécommunications et de médias fera le point sur son dernier exercice, en plus de dévoiler les résultats de son premier trimestre pour l'exercice en cours. George Weston (Loblaw) et Cominar dévoilent également leurs derniers résultats trimestriels.

JEUDI

Autre journée chargée de résultats : Cascades, Telus, Canadian Tire, Industrielle Alliance et WSP Global sont du nombre des sociétés qui parleront de leur plus récente performance trimestrielle.

VENDREDI

Journée très attendue par les économistes et les investisseurs : Statistique Canada fait le point sur le marché de l'emploi pour le mois d'avril. Les experts tablent sur un taux de chômage inchangé à 5,8 % pour l'ensemble du pays, après un hiver en dents de scie au chapitre de la création d'emplois.