La Bourse de Toronto et le dollar en hausse

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 30,14 points à 15 568,84 points, après environ 90 minutes d'opérations.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles gagnait 259,11 points à 25 154,32 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 progressait de 27,59 points à 2766,56 points. L'indice composé du NASDAQ grimpait de 78,66 points à 7506,61 points.

Les marchés américains étaient notamment soutenus par la publication de solides données sur le marché du travail américain.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 77,90 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 77,36 cents US de la veille. Statistique Canada a indiqué vendredi que l'économie canadienne avait créé 15 400 emplois nets en février.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut prenait 1,04 $ US à 61,16 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or gagnait 1,10 $ US à 1322,80 $ US l'once. Le prix du cuivre bondissait de 6 cents US à 3,14 $ US la livre.