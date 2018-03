Rebond à Wall Street, Toronto grimpe malgré les ressources

La Bourse de New York a clôturé dans le vert lundi, profitant d'un léger rebond à l'orée d'une semaine raccourcie par Thanksgiving tout en surveillant les télécoms: le Dow Jones s'est apprécié de 0,3% et le Nasdaq de 0,1%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a pris 72,09 points à 23 430,33 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 7,92 points, à 6790,71 points.

L'indice élargi S&P 500 a gagné 0,1% ou 3,29 points à 2582,14 points.

«Les acheteurs refont leur apparition en ce début de semaine raccourcie par la célébration de Thanksgiving», traditionnellement une période «plutôt positive pour les actions grâce notamment au «Black Friday»», a remarqué Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Cette fête très observée aux États-Unis marque en général le lancement de la saison des achats de fin d'année avec de grosses opérations de promotion vendredi dans les magasins («Black Friday») et lundi sur internet («Cyber Monday»).

La place new-yorkaise a ainsi repris un peu de vigueur après deux semaines de passage à vide, «dans un mouvement de consolidation parfaitement normal et sain après une très forte hausse», a rappelé M. Sarhan.

Le marché a aussi été aidé par «la nette progression surprise» de l'indice composite des principaux indicateurs aux États-Unis, baromètre de la conjoncture, selon William Lynch de Hisndale Associates. «L'économie américaine a l'air d'être bien en forme (...). Il est fort possible que la croissance du Produit intérieur brut atteigne ou dépasse les 3% au troisième trimestre», a-t-il souligné.

La séance a par ailleurs été marquée par le secteur des télécoms alors qu'enflaient les rumeurs sur la possibilité que le département américain de la Justice s'oppose à la fusion entre AT&T et le groupe de médias Time Warner - décision qui a été confirmée après la fermeture des marchés.

Verizon (+1,7%) a de son côté terminé en tête du Dow Jones, profitant d'informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles sa filiale Yahoo! s'apprête à conclure un accord pour la diffusion en ligne des matches de la ligue de football américain (NFL).

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba, coté à New York, est monté de 1,6% après avoir annoncé un partenariat avec le français Auchan prévoyant un investissement de 2,44 milliards d'euros d'Alibaba dans Sun Art Retail Group, l'un des principaux exploitants d'hypermarchés en Chine, dont Auchan possède plus du tiers du capital.

Les gains des secteurs de la santé et des télécommunications ont permis à l'indice de référence de la Bourse de Toronto d'éviter de terminer la journée dans le rouge, lundi, alors que les titres des sociétés énergétiques et aurifères encaissaient d'importants reculs.

L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a grimpé de 5,83 points pour clôturer à 16 004,40 points. Les actions de Valeant Pharmaceuticals et de Shopify ont enregistré certains des gains les plus importants, soit des hausses de plus de six pour cent et de près de quatre pour cent respectivement.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 78,17 cents US, en baisse de 0,06 cent US par rapport à son cours moyen de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 29 cents US à 56,42 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a perdu 21,20 $ US à 1275,30 $ US l'once. Le prix du cuivre a pour sa part grimpé de 3 cents US à 3,09 $ US la livre.

