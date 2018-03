 Wall Street poursuit son ascension dans l'attente des résultats d'entreprises 

Wall Street a atteint de nouveaux records lundi, dans l'attente de nombreux résultats trimestriels d'entreprises et sous l'effet d'indicateurs favorables : Dow Jones (+0,37 %), NASDAQ (+0,28 %) et S&P 500 (+0,18 %) ont clôturé à des sommets.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 85,24 points à 22 956,96 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a gagné 18,20 points à 6624,00 points.

L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 4,47 points à 2557,64 points.

« À chaque record, il y a plusieurs explications. Ici il s'agit principalement des attentes de bonnes nouvelles sur les résultats trimestriels et des propos de Janet Yellen dimanche », a analysé Karl Haeling de LBBW.

Après l'ouverture de la saison des résultats la semaine dernière et « des débuts positifs » selon David Levy de Republic Wealth Advisors, une dizaine de résultats de grandes entreprises sont attendus cette semaine dont ceux de Morgan Stanley (+1,33 % à 48,94 dollars) et Goldman Sachs (+1,63 % à 242,41 dollars) mardi.

Concernant Janet Yellen, la présidente de la banque centrale américaine a évoqué dimanche un certain consensus au sein du comité de politique monétaire sur une « accélération » de l'inflation l'année prochaine.

« Elle a fait anticiper au marché une hausse de taux en décembre avec un effet très marqué sur les valeurs bancaires », a souligné M. Haeling.

Les valeurs financières au sein de l'indice S&P 500 ont ainsi progressé de 0,64 %, la deuxième plus forte progression au sein des onze compartiments qui composent le S&P 500 derrière les télécoms.

Deux indicateurs, l'un américain l'autre chinois, sont venus apporter un sentiment d'optimisme supplémentaire aux investisseurs lundi.

L'activité manufacturière dans la région de New York, considérée comme un baromètre du reste du pays, a atteint en octobre son plus haut niveau en trois ans, très au-dessus des attentes des analystes.

L'indice des prix à la production en Chine a quant à lui nettement accéléré en septembre, suggérant une vigueur inattendue de la deuxième économie mondiale, à deux jours de l'ouverture du congrès du Parti communiste chinois.

« Ces deux indicateurs accréditent l'idée selon laquelle les statistiques économiques sont encourageantes à travers le monde. Et ce sentiment positif continue à irriguer la progression des marchés actions », a analysé David Levy de Republic Wealth Advisors.

Sur le front des valeurs, la chaîne de magasins Nordstrom a perdu 5,3 % après avoir annoncé la suspension de ses projets de sortie de la cote à Wall Street.

Le constructeur automobile Tesla (-1,4 %) a confirmé à l'AFP la suppression de centaines d'emplois après avoir lancé une revue annuelle de performance.

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse. L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a cédé 4,47 points pour terminer la séance avec 15 802,70 points.

Le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 79,81 cents US, en baisse de 0,27 cent US par rapport à son cours moyen de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le prix du pétrole brut a grimpé de 42 cents US à 51,87 $ US le baril, tandis que celui du lingot d'or a rendu 1,60 $ US à 1303,00 points. Le cours du cuivre a pour sa part bondi de 11 cents US à 3,24 $ US la livre.

- Avec La Presse canadienne