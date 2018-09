Commémorations des attaques du 11 septembre 2001: Trump en Pennsylvanie

L'avion avait décollé de Newark, au New Jersey, et devait se rendre à San Francisco avec ses 40 passagers et membres d'équipage. Après trois quarts d'heure de vol, les pirates de l'air ont pris le contrôle du cockpit et l'un d'eux a piloté l'appareil pour qu'il aille s'écraser sur le Capitole, à Washington.

Des passagers sont intervenus, provoquant la chute de l'avion dans un champ plutôt qu'une catastrophe au Capitole. Des quatre avions détournés le 11 septembre, ce fut le seul à ne pas avoir atteint sa cible.

Au 10e anniversaire de l'écrasement du vol 93, en 2011, le président George W. Bush a déclaré que l'héroïsme des passagers de l'avion avait été l'une des plus grandes démonstrations de courage de l'histoire des États-Unis.

Lors de la cérémonie de commémoration au Flight 93 National Memorial mardi, le président Trump sera accompagné de sa femme Melania. Ce sera la première fois que Donald Trump se rendra à ce mémorial.

Près de 3000 personnes ont été tuées par les attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 au World Trade Center, à New York, de même qu'à l'immeuble du Pentagone, à Washington.

Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, assistera pour sa part à la commémoration du Pentagone.

Des milliers de survivants et de proches des victimes des attentats se recueilleront lors de cérémonies tenues sur les sites des attaques.