Bernard «Rambo» Gauthier se retire de la vie politique

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le porte-parole du parti Citoyens au pouvoir explique qu'il se retire pour des raisons personnelles et « peut-être même de santé », sans toutefois donner davantage de détails à ce sujet.

M. Gauthier ne ferme cependant pas la porte définitivement sur la vie politique, mais explique que « pour le moment », il a besoin de décrocher.

Le syndicaliste a également indiqué qu'il prévoyait fermer ses deux pages Facebook vendredi. Il s'ouvrira plutôt une page « personnelle » dans laquelle il « fera un tri » des personnes qu'il acceptera parmi ses « amis ».

Il assure par ailleurs qu'il continuera de militer pour Citoyens au pouvoir et pour sa région, la Côte-Nord.

Bernard Gauthier avait annoncé en décembre 2016 qu'il se lançait en politique active et espérait voir son parti présenter des candidats dans toutes les circonscriptions du Québec, lors des élections prévues l'an prochain.

« J'avais demandé à avoir une année tranquille, ne pas parler de politique rien, ça a eu l'effet contraire. J'ai pas d'attaché politique, fait que je pense que j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts à ce niveau-là. On va récupérer tout ça, j'ai besoin de récupérer ma vie privée », a-t-il lancé dans sa vidéo.

« C'est bien beau consacrer sa vie aux autres, mais à un moment donné, il faut penser à soi aussi, et il y a des messages qui sont assez clairs dans la vie aussi. Ton corps te parle, et les gens autour de toi te parlent aussi. Ma famille est plus importante que bien d'autres choses, et pour ces raisons-là, il faut que j'accroche. »