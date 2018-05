Un membre des Rouges victime d'une tentative de meurtre

Polynice, 33 ans, a été atteint de coups de feu alors qu'il se trouvait en compagnie d'autres personnes, sur la rue Saint-Dominique, près du boulevard René-Lévesque, dans le quartier chinois de Montréal. Appelés sur les lieux, les paramédicaux d'Urgences-Santé ont transporté Polynice à l'hôpital où l'on a craint pour sa vie avant qu'il soit opéré et que l'on annonce qu'il allait survivre à ses blessures.

Un autre homme, qui accompagnait vraisemblablement Polynice, a aussi été légèrement blessé à une jambe. Il a refusé de collaborer avec les policiers.

Selon la police, les coups de feu auraient retenti à la suite d'un conflit. Un véhicule suspect, un VUS de marque Porsche, probablement endommagé à l'avant, a été vu sur les lieux et les policiers le recherchent.

Avec les Unit 44

Polynice, alias Ben Laden, est connu des milieux policiers. D'allégeance rouge, il était considéré, durant un certain temps du moins, comme un soldat des Unit 44 dont cinq membres ont été condamnés pour les meurtres en janvier 2013 de Gaétan Gosselin et de Vincenzo Scuderi, hommes de confiance respectifs du caïd Raynald Desjardins et du défunt chef de clan de la mafia Giuseppe De Vito.

Lors des procédures entamées contre le chef de gang Arsène Mompoint, un enquêteur du SPVM avait raconté l'an dernier que Polynice gérait un réseau de trafic de stupéfiants dans le centre-ville de Montréal et qu'il se serait approvisionné auprès de Mompoint et d'un autre rouge, Jerry Jacques Raymond alias Jedi.

En janvier 2014, Polynice avait été arrêté en compagnie de plusieurs individus, dont Jean-Luc Sanon, pour un vol commis dans un café italien mais il a été plus tard acquitté.

