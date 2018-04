Une adolescente est disparue à Laval

Agrandir

Sherry Nunes a la peau blanche et parle français. Elle mesure 1 m 70 (5'7") et pèse 55 kg (120 lb). Elle a les cheveux longs, bruns et les yeux bruns. Elle portait un manteau noir avec un capuchon gris et avait avec elle un sac à dos rose fluorescent.

Photo fournie par la police