Un mort et un blessé par balle à Mirabel

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés en grand nombre ce matin à Mirabel, au nord de Montréal, où une affaire nébuleuse a fait un mort et un blessé par balle hier soir.

Vers 23h, une voiture est arrivée en trombe dans une station-service située en bordure de l'autoroute 15 avec, à bord, un jeune homme de 24 ans grièvement blessé et un autre homme de 40 ans, également atteint par balle. La victime la plus jeune est décédée des suites de ses blessures alors que le quadragénaire a été conduit à l'hôpital où l'on ne craint pas pour sa vie.

À première vue, les deux hommes auraient été victimes de coups de feu tirés sur un rang situé non loin de la station-service moins d'une dizaine de minutes avant que la voiture se présente à la station-service. Des douilles auraient été retrouvées à cet endroit.

L'enquête débute à peine. On ignore les circonstances exactes et le mobile du crime. Les deux victimes, qui auraient des noms de famille francophones, seraient connues des policiers pour des affaires de stupéfiants, mais pas nécessairement affichées comme des individus liés au crime organisé.

Les enquêteurs des Crimes contre la personne et des collègues spécialisés dans le crime organisé sont sur place. La voiture des victimes, qui serait criblée de balles, a été recouverte d'une bâche et transportée par les autorités. Le poste de commandement mobile de la SQ est sur les lieux et la police demande l'aide de la population pour démêler l'affaire. La police de Mirabel participe également à l'enquête.

En juin 2016, un homme de 59 ans avait été tué dans le même secteur. Pierre Michaud avait été abattu à bout portant par un tueur arrivé en vélo alors qu'il se trouvait dans son VUS dans le stationnement du Centre de dépannage Saint-Janvier, sur le rang Victor. Ce meurtre, qui n'a pas encore été élucidé, serait relié au monde des stupéfiants et des motards.

***

