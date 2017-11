Un Montréalais recherché pour tentative de meurtre arrêté à Edmonton

Un Montréalais recherché pour tentative de meurtre a été arrêté à Edmonton la semaine dernière. Sergei Klenovsky a comparu mercredi après-midi à Montréal pour faire à des accusations de tentative de meurtre, de menaces de mort et de port d'arme dans un dessein dangereux.

L'homme de 27 ans accusé d'avoir tenté de tuer un autre homme dans une histoire de triangle amoureux était recherché depuis le début du mois par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Un mandat d'arrestation avait été lancé pour retrouver le fugitif potentiellement armé. Il a été retrouvé en Alberta grâce à une information du public.

Sergei Klenovsky aurait poignardé un homme de 27 ans, Mickeal Kale Vargas, le 30 octobre dernier, dans un appartement de l'avenue Papineau dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Selon les policiers, Sergei Klenovsky et un complice ont sonné à la porte de la victime vers 1h du matin. Se doutant qu'il était en danger, M. Vargas aurait empoigné un couteau pour ouvrir la porte. Or, Sergei Klenovsky et son complice l'auraient «immédiatement poignardé», selon les policiers. Mais même en tombant au sol, la victime aurait continué de brandir son couteau pour se protéger des agresseurs. Ce geste de désespoir les aurait poussés à prendre la fuite.