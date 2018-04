Poursuite de 781 000$ contre Parcs Canada

(Shawinigan) Des touristes français ont intenté une poursuite civile de plus de 781 016,27 $ contre l'Agence Parcs Canada parce que le tronçon d'un arbre est soudainement tombé sur l'un d'eux lors d'une balade au parc national de la Mauricie.

Les événements sont survenus le 24 novembre 2013 dans le sentier Mékinac. Selon ce qu'on peut apprendre dans la demande introductive d'instance déposée par Alain Jason, son épouse Mireille Pitalier et leur fille Anaïs, l'Agence Parcs Canada a failli à son obligation de sécurité à l'endroit des utilisateurs du sentier. Ils lui reprochent d'avoir omis d'entretenir correctement les arbres longeant le sentier Mékinac et de sécuriser les sentiers de manière à éviter un tel accident. Alain Jason prétend « avoir été littéralement piégé par la chute subite du tronçon d'arbre que rien ne laissait présager en apparence et contre laquelle il ne pouvait se prémunir ».

