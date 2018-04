Un passager ayant perturbé un vol vers Cuba devra payer Sunwing

Cette somme s'ajoute aux 102 jours qu'il a déjà passés en prison, à la suite de son arrestation à l'aéroport Trudeau. Le Lavallois fait aussi l'objet d'une probation de trois ans avec des conditions strictes, dont celle de «s'abstenir formellement de consommer de l'alcool et des stupéfiants».

Rappelons que le vol de Sunwing avait dû être escorté par deux chasseurs américains F-15 jusqu'au Canada. De plus, les 170 passagers du vol sont repartis le lendemain à Cuba, après avoir passé la nuit à l'hôtel.

Après la décision du juge, M. Nassios a quitté rapidement le palais de justice de Montréal, en compagnie de sa mère, sans s'adresser aux médias. Son avocat, Me Tom Pentefoutas, estime que son client - sans emploi et bénéficiaire d'aide sociale - a déjà payé pour son comportement criminel. «À 40 ans, il doit recommencer à zéro, se trouver du travail et se remettre sur les rails.» Il estime que l'homme est «économiquement, socialement et psychologiquement ruiné». Pour cela, l'avocat ne compte pas aller en appel.

De son côté, la procureure de la Couronne est satisfaite. «Le message de la Cour est que ce type de comportement excessif et grossier à bord d'un avion est criminel», a commenté Me Cynthia Gyenizse.