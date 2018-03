Une femme de 20 ans accusée de production de pornographie juvénile

Un mandat d'arrêt avait été lancé contre Tanisha Samuels lundi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). C'est finalement à Harrowsmith, petite ville près de Kingston en Ontario, que l'unité Exploitation sexuelle, volet pornographie juvénile et leurre de la Section des crimes majeurs du SPVM a procédé à son arrestation mardi.

La jeune femme, qui a comparu hier au palais de justice de Montréal, est accusée d'avoir accédé à de la pornographie juvénile et d'en avoir produit, distribué et possédé, entre le 1er juin et le 31 août 2017 à Montréal. Elle avait alors 19 ans. Elle fait aussi face à des accusations de leurre informatique, d'avoir rendu accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite et d'avoir incité un enfant de moins de 16 ans à avoir des contacts sexuels. Elle n'a aucun antécédent criminel.

C'est en personnifiant un adolescent de 15 ans nommé Sam Johnson sur les réseaux sociaux que Tanisha Samuels aurait piégé sa victime, dont l'identité est protégée. Elle lui aurait demandé de produire et de lui envoyer des vidéos et des photos à caractère sexuel. Selon les enquêteurs, l'accusée ciblait principalement de jeunes filles du premier cycle du secondaire. Les élèves ont généralement de 12 à 14 ans durant cette période.

Tanisha Samuels sévissait depuis au moins trois réseaux sociaux, sous différentes identités. Sur la plateforme de partage de photos Instagram, elle s'appelait Sam Johnson, sur iMessage, elle était tanishasamuels1997@gmail.com, alors qu'elle utilisait le surnom « Mattix iesha crip gang » sur la plateforme Messenger de Facebook. Selon les enquêteurs, elle aurait pu faire d'autres victimes sur les réseaux sociaux.

Sur sa page Facebook personnelle, Tanisha Samuels affiche comme photo de profil un portrait d'elle-même alors qu'elle était une enfant au sourire espiègle. Ses autres photos montrent une jeune femme aux cheveux longs bouclés et au visage toujours juvénile. Mais au moment de son arrestation, elle avait les cheveux très courts, coiffés à la garçonne. Elle mesure 1,73 m (5 pi 8 po) et pèse 63 kg (140 lb). Elle a un tatouage avec l'inscription « Hope » sur l'avant-bras gauche.

Le SPVM invite toute victime à se présenter à un poste de police ou à composer le 911.