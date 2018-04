Peine réduite pour un jeune homme qui fréquentait une adolescente

Le jeune homme en question, Michel Caron Barrette, a fréquenté la jeune fille pendant environ un an et demi - entrecoupé d'une rupture de quelques mois.

La mère de la jeune fille connaissait l'âge de son amoureux et ne s'y était pas objecté. Elle l'avait même invité à vivre chez elle puisqu'il aidait de façon régulière son conjoint dans la construction d'un bâtiment sur son érablière. Le jeune homme et la jeune fille cohabitent alors et vivent leur relation amoureuse comme une relation conjugale. Les parents du jeune homme ne s'opposent pas non plus.

Mais une plainte est déposée à la police par la demi-soeur de la victime en juin 2013. Il s'agit d'une plainte d'enlèvement qui s'est avérée non fondée, mais qui a alerté les autorités.

Accusé, Michel Caron Barrette a alors plaidé coupable à deux chefs d'accusation d'attouchements sexuels sur une personne de moins de 16 ans.

Il a été condamné par la Cour du Québec en 2017 à 14 mois de prison par le juge Jules Berthelot.

Découragé, il en a appelé de sa peine et la Cour d'appel l'a réduite par son jugement rendu mardi.

Parmi ce qui a pesé dans la balance pour la Cour d'appel, se trouvent une série d'éléments de preuve résumés par la juge Sonia Bérubé de la Cour du Québec, qui s'est penchée en premier sur la peine. Elle écrit que la victime n'a subi aucune séquelle, qu'il n'y a pas eu usage de violence ni manoeuvre secrète afin de cacher leur âge respectif.

Devant la juge, le jeune homme a témoigné qu'il ignorait que leur relation était illégale, malgré le consentement des parents.

La Cour d'appel rappelle dans sa décision que le consentement de la victime âgée de moins de 16 ans n'est d'aucune pertinence pour déterminer la culpabilité et ne peut constituer un moyen de défense valide.

Mais le consentement peut avoir un impact lors de l'évaluation de la peine, poursuit-elle.

Car la peine doit tenir compte des circonstances particulières de la perpétration de l'infraction. Dans la présente affaire, bien que les contacts comprenaient des relations sexuelles complètes, ils ont eu lieu dans le cadre d'une relation amoureuse, peut-on lire dans le jugement de la Cour d'appel.

Il est aussi noté que Michel Caron Barrette n'a pas d'antécédents judiciaires, ne présente pas de risque de récidive et n'a pas de déviance sexuelle. Bref, il n'est pas attiré par les mineurs ni les enfants.

La Cour d'appel modifie donc la peine: elle impose un emprisonnement discontinu de 90 jours à purger les fins de semaine.