Disparition d'une adolescente en Abitibi-Témiscamingue

Nathalie Wilson mesure 1,70 m (5 pieds 7 pouces) et pèse 82 kg (180 lb). Elle a les cheveux et des yeux bruns et porte un perçage sous la lèvre inférieure, du côté droit.

Elle a été vue pour la dernière fois le 1er décembre vers 22 h à son domicile de Sainte-Gertrude-Manneville. Elle portait alors un manteau de style blouson vert forêt et un chandail de style kangourou.

La SQ indique qu'elle pourrait se trouver dans la région d'Amos ou dans la grande région de Montréal.

Toute personne qui apercevrait Nathalie Wilson peut communiquer avec le 911. Les informations permettant de la retracer peuvent être transmises au 1-800-659-4264.