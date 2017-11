Le frère du caïd Raynald Desjardins porté disparu

Le véhicule utilisé par Desjardins, une Volkswagen Passat 2016 de couleur blanche, a été retrouvé inoccupé mercredi, rue Médard-Bourgault, dans le quartier Sainte-Rose.

La police de Laval a confirmé les informations obtenues par La Presse jeudi, sans toutefois donner davantage de détails. Un communiqué devrait être publié aujourd'hui. L'enquête, au sujet d'une disparition pour le moment, est menée par les membres de la section des crimes majeurs de la police de Laval.

Jacques Desjardins, de quatre ans l'aîné de Raynald, occupait une bonne place auprès de son frère dans les vieux organigrammes du crime organisé de la police durant les années 90, alors que les enquêteurs le considéraient comme un importateur de drogue et un homme qui avait beaucoup de contacts en Amérique du Sud. Mais son nom est toutefois très peu prononcé ici depuis plusieurs années.

ARRÊTÉ AU PÉROU

Le 15 mai 2012, Jacques Desjardins a cependant été arrêté dans un centre commercial de Lima relativement à une saisie de 52 kg de cocaïne par la police péruvienne réalisée le même jour. Lui et un complice, Steve Velez-Garcia, étaient soupçonnés d'avoir comploté pour importer plus de 100 kg de cocaïne du Pérou vers le Canada, selon des documents de la police nationale péruvienne et du département de la Justice des États-Unis.

Jacques Desjardins aurait élaboré le plan d'importer la drogue du Pérou au Canada en la cachant dans des bagages commerciaux sur un vol d'Air Canada à destination de Toronto. Les autorités le désignaient même comme le financier de l'opération.

Desjardins et Velez-Garcia l'ignoraient, mais eux et cinq complices faisaient affaire avec des agents sources de la police et leurs lignes étaient sur écoute. Les policiers péruviens ont intercepté une Nissan Primera verte dans laquelle Velez-Garcia était le passager et ils ont découvert les 52 kg dans le coffre arrière.

Selon les documents, Desjardins et ses complices auraient également eu comme projet d'importer près d'une tonne de cocaïne en Belgique avec l'aide de criminels néerlandais.

D'après des informations glanées à l'époque, après avoir fait un séjour dans les prisons péruviennes, Jacques Desjardins serait revenu à Montréal quelque part en 2013.

CONDAMNATION

En 1997, Jacques Desjardins a été condamné à quatre ans de pénitencier après avoir été arrêté, en compagnie d'autres individus, dans une affaire de complot et de trafic de haschisch survenue deux ans plus tôt.

Il a également été accusé dans une histoire de trafic de cocaïne remontant à 1992, mais il a bénéficié d'un arrêt des procédures.

Des observateurs consultés hier par La Presse se demandent quel pourrait être éventuellement l'impact de la disparition de Jacques Desjardins sur la scène criminelle montréalaise.

