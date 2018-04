Des victimes d'extorsion recherchées à Montréal

Deux hommes arrêtés pour extorsion de plus de 30 000 $ pourraient avoir fait d'autres victimes, croient les enquêteurs du Service de police de la ville de Montréal, qui demandent à quiconque aurait vécu une expérience semblable avec Claudio Lapolla ou Mario Ruscitti de se manifester.

Lapolla, 41 ans, et Ruscitti, 48 ans, ont été arrêtés le 17 mars dernier pour avoir récupéré de l'argent en menaçant leur victime à la pointe d'une arme.

«Au début de l'année 2018, Claudio Lapolla et Mario Ruscitti ont récupéré la dette de 30 000 $ que deux victimes avaient envers un partenaire d'affaires et ont commencé à réclamer 60 000 $ à ces deux victimes, et ce, sous la menace d'une arme à feu», a expliqué le SPVM dans un communiqué.

Les deux suspects ont été accusés d'extorsion, de complot et de possession non autorisée d'arme. Ruscitti fait également face à un chef de possession de substance dans un but de trafic.

Les enquêteurs ont des raisons de croire qu'ils auraient fait d'autres victimes. Quiconque a été victime ou connaît quelqu'un qui a été la victime de l'un ou l'autre de ces hommes peut faire un signalement et déposer une plainte officielle via le 9-1-1.

Un troisième individu, Anis Mrani Alaoui, 30 ans, est également accusé dans cette affaire.

L'enquête est menée par les enquêteurs du Service partagé d'enquête de la Division sud du SPVM.