Église et armes semi-automatiques: cocktail détonant en Pennsylvanie

Des dizaines de personnes qui se font bénir dans une église, la main serrée sur leur arme semi-automatique: l'image est insolite, mais elle illustre à sa manière le fossé aux États-Unis entre défenseurs de la liberté de s'armer, et partisans d'un contrôle plus strict.

La scène se passe dans une église de Newfoundland, un bourg d'une région rurale de Pennsylvanie, dans l'est du pays, qui a voté pour Donald Trump à 68% en 2016.

Pas n'importe quelle église: l'Église du sanctuaire, une émanation de l'Église de l'unification, plus connue sous le nom de secte Moon, dirigée par Hyung Jin Moon, fils cadet du Révérend Moon, décédé en 2012.

Homophobe et proche de la droite dure, selon le Southern Poverty Law Center qui suit les groupes extrémistes, Hyung Jin Moon prône une religion faite d'armes et de prières: il arrive à la célébration accompagné de trois hommes armés en treillis et anime régulièrement sur YoutTube une émission, suivie par quelque 2000 abonnés, avec un AR-15 placé devant lui.

Samedi, il organisait un dîner de «remerciement au président Trump», aux bénéfices destinés à une association américaine de propriétaires d'armes, la Gun Owners Foundation.

On est loin des foules que connaissait Moon à son apogée des années 1970. Les dimanches, l'Église du Sanctuaire rassemble quelque 200 participants, plus un nombre non précisé de fidèles, en Corée ou au Japon notamment, qui suivent les cérémonies via internet, selon un de ses responsables, Tim Elder.

Mercredi, l'Église organisait une cérémonie de mariage collectif comme Moon père les affectionnait. Mais, nouveauté, son fils avait encouragé les participants - environ 500 personnes - à montrer leur volonté de défendre leur famille et leur religion en apportant une arme semi-automatique de type AR-15 - chargeur vidé et verrouillé pour éviter tout incident.