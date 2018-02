Vladimir Poutine avoue ne pas avoir de téléphone intelligent

Le président russe Vladimir Poutine a avoué jeudi ne pas avoir de téléphone intelligent, après s'être déjà décrit l'année dernière comme une «personne ordinaire» qui n'utilise presque pas l'internet et n'a pas de compte sur les réseaux sociaux.

«Vous dites que tout le monde a un téléphone intelligent», a déclaré M. Poutine, en réagissant à un discours du directeur de l'Institut national de recherches Kourtchatov, Mikhaïl Kovaltchouk, lors d'une réunion avec des chercheurs et des académiciens russes à Novossibirsk (Sibérie occidentale).

M. Kovaltchouk venait d'affirmer dans son discours qu'à l'heure actuelle, «chacun a un téléphone intelligent dans sa poche».

«Moi, je n'ai pas de téléphone intelligent», a annoncé Vladimir Poutine, 65 ans.

En 2005, il avait déjà affirmé ne pas avoir de téléphone portable.

À la tête de la Russie depuis 17 ans et candidat à sa succession à la présidentielle du 18 mars, M. Poutine avait assuré l'année dernière, lors d'une rencontre avec de jeunes Russes, qu'il se sentait une «personne ordinaire» dont la journée de travail «finit si tard» qu'il ne pense qu'à «aller au lit le plus vite possible» et «non pas à regarder Instagram».

«Si les employés de mon administration utilisent l'internet de manière très active (...), personnellement, je ne l'utilise presque pas», avait-il confié.

À la différence de M. Poutine, le premier ministre russe Dmitri Medvedev, 52 ans, est souvent vu en public avec son iPhone et publie régulièrement les photos qu'il prend sur ses pages officielles sur Instagram et Facebook.