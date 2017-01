Trump se trompe d'Ivanka et rend célèbre une Anglaise

L'amour de Donald Trump pour sa fille Ivanka et Twitter n'est plus à prouver, mais il peut lui faire faire des bourdes: le futur président a ainsi félicité par erreur une autre Ivanka, une Anglaise, qui en a profité pour lui dire ce qu'elle pensait de son climato-scepticisme.

Mardi matin, en voyant le message de Trump, elle a répliqué à ses compliments involontaires en lui lançant sur Twitter: «Et vous, vous êtes un homme aux formidables responsabilités. Puis-je suggérer plus d'attention sur Twitter et plus de temps à s'informer sur le changement climatique»?

«C'est mon quart d'heure de gloire et c'est comme ça que j'ai décidé de l'utiliser», a expliqué au Guardian Mme Majic, qui a vu son nombre de «followers» sur Twitter plus que doubler en quelques heures, à plus de 5400.

Ivanka Majic a publié dans la foulée un graphique montrant que les scientifiques sont à une écrasante majorité convaincus que le réchauffement est bien le résultat de l'activité humaine.

Le tweet du kinésithérapeute avait disparu mardi, mais celui de Donald Trump était toujours visible. Le président-élu, qui doit prendre ses fonctions vendredi, n'a pas fait de commentaire sur cette erreur pour l'instant.

Sa méprise pourrait être liée au fait qu'à en juger par un autre de ses tweets diffusés un peu plus tôt lundi, il regardait une émission de CNN consacrée à sa fille.

Plus connue que ses deux frères Eric Donald Jr., Ivanka Trump, 35 ans, ex-mannequin devenue femme d'affaires, est la fille préférée du futur président.

Elle doit déménager à Washington pour le suivre, avec ses jeunes enfants et son mari Jared Kushner, très proche lui aussi de Donald Trump qui l'a nommé haut conseiller à la Maison-Blanche.